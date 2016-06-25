Пропавшая на перевале Дятлова туристка найдена: она не предупредила спасателей о смене маршрута
25 июня 2016, 10:30Здоровье и экология
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Двое суток спасатели искали туристку, пропавшую на перевале Дятлова. Накануне ее удалось найти. Девушка оказалась в районе Ивделя.
С туристкой всё в порядке, состояние удовлетворительное, сообщили спасатели. 18 июня она решила присоединиться к московской группе путешественников, но о своем решении не предупредила Ивдельский ПСО.
Напомним, первой тревогу забила мать девушки, спасатели сразу же предположили, что с туристкой всё в порядке – она просто продолжает идти по маршруту. Однако на ее поиски всё же были брошены силы 14 человек и 3 единиц техники. Поисковики уже отправились назад на места постоянной дислокации.
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