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Новости Нижнего Тагила

Американский футбольный фанат подарил россиянину инвалидное кресло (ВИДЕО)

25 июня 2018, 08:30Добавить новость
здоровье,Россия,туризм,США,ЧМ-2018,Москва,инвалиды,инвалидность,подарок,фанаты
Футбольный болельщик из Соединённых штатов Эйбл Вера подарил россиянину инвалидное кресло стоимостью в 10 тысяч долларов.

Эйбл Вера сам является инвалидом: в 27 лет он попал в серьёзное ДТП и с тех пор его жизнь связана с инвалидным креслом. Молодой человек является соцработником, он живёт в Калифорнии. Эйбл создал фонд «What pushes you» для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

В Москве Эйбл увидел российского фаната-колясочника на старом инвалидном кресле со сломанными деталями и потёртыми покрышками. Американский гость решил подарить россиянину современную коляску, передаёт телеканал «Дождь».

Эйбл пояснил, что страховка в США покрывает оплату запчастей коляски: получая новую, старую американцы оставляют у себя.

Зачем мне держать в доме три-четыре кресла, когда я знаю, что кому-то в Москве оно нужно больше? Мы встретились с этим парнем. Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него. Вспоминаю и сразу мурашки. То, как он отреагировал на то, что какой-то случайный человек подошел и сказал: «Эй, это кресло за 10 тысяч долларов – тебе!» -- рассказал Эйбл Вера.

 

Видео: телеканал «Дождь»
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