Американский футбольный фанат подарил россиянину инвалидное кресло (ВИДЕО)

Эйбл Вера сам является инвалидом: в 27 лет он попал в серьёзное ДТП и с тех пор его жизнь связана с инвалидным креслом. Молодой человек является соцработником, он живёт в Калифорнии. Эйбл создал фонд «What pushes you» для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.



В Москве Эйбл увидел российского фаната-колясочника на старом инвалидном кресле со сломанными деталями и потёртыми покрышками. Американский гость решил подарить россиянину современную коляску, передаёт телеканал «Дождь».



Эйбл пояснил, что страховка в США покрывает оплату запчастей коляски: получая новую, старую американцы оставляют у себя.





Зачем мне держать в доме три-четыре кресла, когда я знаю, что кому-то в Москве оно нужно больше? Мы встретились с этим парнем. Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него. Вспоминаю и сразу мурашки. То, как он отреагировал на то, что какой-то случайный человек подошел и сказал: «Эй, это кресло за 10 тысяч долларов – тебе!» -- рассказал Эйбл Вера.