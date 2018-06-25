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Новости Нижнего Тагила

Жара до +27 градусов и грозы: прогноз погоды в Нижнем Тагиле

25 июня 2018, 12:45Добавить новость
Нижний Тагил,экология,лето,погода,жара,прогноз,синоптики

В Нижнем Тагиле всю неделю будет стоять жара до +27 градусов. Возможны грозы и кратковременные дожди.

Синоптики обещают тагильчанам настоящую летнюю жару. Так, в понедельник, 25 июня, воздух прогреется до +26 градусов в дневные часы. Ночью похолодает до +10. Осадков не ожидается.

Во вторник, 26 июня, также будет светить солнце. Столбик термометра остановится на отметке в +27 градусов. Ветер до 10 м/с. Ночью ожидается +16 градусов.

В среду, 27 июня, днем будет +25 градусов и небольшой дождь с грозами.

В четверг, 28 июня, также не исключены осадки в виде дождя с грозами. Днем воздух прогреется до +25 градусов. В ночные часы +17 градусов.

В пятницу, по сообщению синоптиков, в дневное время ожидается +24 градуса, без осадков, переменная облачность, ветер до 10 м/с. В ночное время столбик термометра опустится до отметки в +15 градусов.

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+25
Свердловская область
Нижний Тагил
+25
вечер: +26
ночь: +18
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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