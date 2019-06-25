Синоптики предупреждают свердловчан о грозах, граде и сильном ветре
Сегодня, 10:31Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В период с 24 по 25 июня включительно на территории Свердловской области действует экстренное предупреждение, сообщает ЕДДС.
Синоптики предупреждают, что в этот период в некоторых районах Свердловской области ожидаются дожди, град, грозы и сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.
Не исключены сбои в работе энергоснабжения, систем связи, работе транспорта, повреждения сельскохозяйственных культур и затруднения в работе транспорта.
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