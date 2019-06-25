Свердловская ОДКБ получила награду за высокотехнологичную медпомощь детям
Сегодня, 14:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская Областная детская клиническая больница получила награду от Ассоциации детских больниц «За внедрение и развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи детям», сообщает правительство региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Награда была вручена на конференции в Ингушетии, в которой приняли участие главврачи детских больниц из 42 регионов России. Главный врач ОДКБ Олег Аверьянов выступил с докладом об оказании паллиативной помощи детям, отметив, что существенное значение играют механизмы оказания помощи пациентам на дому. Также было представлено методическое пособие, разработанное врачами ОДКБ. Методичка применяется родителями, чьи дети находятся на искусственной вентиляции легких на дому.
Ассоциация детских больниц России объединяет более 70 медучреждений, а в рамках ежегодных конференций медики могут делиться опытом.
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