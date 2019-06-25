Свердловская ОДКБ получила награду за высокотехнологичную медпомощь детям

Награда была вручена на конференции в Ингушетии, в которой приняли участие главврачи детских больниц из 42 регионов России. Главный врач ОДКБ Олег Аверьянов выступил с докладом об оказании паллиативной помощи детям, отметив, что существенное значение играют механизмы оказания помощи пациентам на дому. Также было представлено методическое пособие, разработанное врачами ОДКБ. Методичка применяется родителями, чьи дети находятся на искусственной вентиляции легких на дому.