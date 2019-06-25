В Екатеринбурге уничтожили 200 килограммов овощей и фруктов
Сегодня, 19:28Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области уничтожили 200 килограммов фруктов и овощей, запрещенных к ввозу в Россию, пишет ЕТВ.
Овощи и фрукты были изъяты с овощебазы в столице Урала, на них не было соответствующей маркировки. Продукты уничтожили на полигоне бытовых отходов.
Ранее в Роспотребнадзоре предложили запретить уничтожать продукты, которые могут быть пригодны для дальнейшего употребления в пищу. Накануне президент продлил продуктовое эмбарго.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей