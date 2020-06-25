«Ковидные» каникулы. Как медики Нижнего Тагила обезопасят детей в загородных лагерях?

Чем для детей хорош отдых в загородном лагере?

Такой отдых является организованным, соблюдается распорядок дня, но при этом ребенок не лишается индивидуальности. Новые друзья, разнообразный досуг и возможность в самовыражении помогут в формировании личности маленького человека. Временное освобождение от родительской опеки позволит ребенку развить самостоятельность и ответственность. Кроме того, в этом году из-за пандемии коронавируса и дистанционного обучения некоторые дети были ограничены в общении со сверстниками, загородный лагерь — прекрасная возможность восполнить его.

Также важен и аспект здоровья — правильное питание, зарядка, спортивные мероприятия, и все это под наблюдением медиков.

Наши сотрудники обеспечивают медицинское сопровождение в детских загородных лагерях. Они осуществляют осмотр детей перед заездом. И после в течение всей смены наблюдают за ними, смотрят за динамикой состояния здоровья и за санитарными нормами в лагере,рассказал главврач детской горбольницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

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Как проходит диспансеризация детей перед заездом в лагерь?

Перед началом смены каждый ребенок проходит тщательный медосмотр. Медик проверяет нет ли простудных заболеваний, кожной инфекции, педикулеза. Также родители предоставляют обязательную справку формы 079-у, где педиатр указывает показатели физического состояния здоровья ребенка, рекомендуемый режим, перенесенные инфекционные заболевания. Кроме того, нужна справка об эпидемиологическом окружении, то есть, отсутствии инфекционных контактов.

Еще необходима вакцинация ребенка, согласно региональному прививочному календарю, плюс прививка от клещевого энцефалита. Для подтверждения нужно предоставить прививочный сертификат,отметила заместитель главврача ДГБ Ольга Булдакова.

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Что изменилось в работе загородных лагерей в период пандемии COVID-19?

В этом году Минпросвещения рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля. При этом количество дней в смене планируют уменьшить с 21 до 14, а число открытых лагерей в России сократится на 10 тысяч.

Все сотрудники, в том числе и медики, будут регулярно проверятся на наличие коронавирусной инфекции. Нельзя будет выходить за территорию лагеря. Отменят родительские дни,сообщил Дмитрий Клейменов.

Медицинским работникам в лагере тоже прибавилось работы. Помимо оказания экстренной помощи и контроля организации питания необходима также ежедневная термометрия детей. При первичном медосмотре при заезде также будет уделяться особое внимание на наличие у ребенка признаков ОРВИ.

Если у ребенка повышенная температура тела, насморк, болит горло и другие признаки инфекции, то его в лагерь не допустят. В течение лагерной смены медики также будут предупреждать и выявлять простудные заболевания. При их наличии ребенка изолируют и могут перевести в больницу,рассказали в ДГБ.

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Что важно учесть родителям перед отправкой ребенка в лагерь?

Самое главное это, конечно же, здоровье ребенка. Медики настоятельно просят родителей не отправлять болеющих детей в лагерь, особенно в этом году. Иначе, таким образом, он подвергает опасности других ребят и сотрудников.

Пускай ребенок, как бы он сильно не хотел в лагерь, лучше остается дома. Самим родителям тоже следует соблюдать меры эпидбезопасности — носить маски, мыть руки, не находиться в массовом скоплении людей, следить за здоровьем. Контактных с болеющими коронавирусом детей в лагерь не допустят,отметила Ольга Булдакова.

Сами родители относятся к ограничениям и усиленному медицинскому контролю детей с пониманием.

На фоне общей коронавирусной истерии лучше всего отправить ребенка подальше в безопасное место. Загородный лагерь — подходящий для этого вариант. Мой сын будет под постоянным присмотром медиков и воспитателей. Риски заражения, по сравнению с городом, падают во много раз,считает тагильчанка.