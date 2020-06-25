В Нижнем Тагиле третий день подтверждают одинаковое число заражений COVID-19 за сутки
Сегодня, 13:11Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле третий день подряд оперативный штаб Свердловской области подтверждает одинаковое количество случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Так, за сутки с 24 по 25 июня в очередной раз было подтверждено девять случаев заболевания COVID-19.
В общей сложности количество зараженных с начала пандемии в городе составляет 492 человека.
В Свердловской области за последние сутки выявлено 192 случая заражения. А в общей сложности число заболевших составляет больше 11,6 тысяч человек.
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