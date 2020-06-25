В оперштабе рассказали нехватке мест в больницах Екатеринбурга для больных COVID-19
В оперативном штабе Свердловской области подтвердили информацию, что в Екатеринбурге заполнены больницы, работающие с коронавирусом, сообщает 66.RU.
Однако там же заверили, что ситуация не вызывает опасений. Чтобы уменьшить на них нагрузку, пациенты отправляются на лечение в близлежащие города. При необходимости в городе будет развернут дополнительный коечный фонд.
Кроме того, в оперштабе заявили, что нельзя говорить об абсолютной загрузке, так как каждый день осуществляется выписка и прием новых пациентов с коронавирусом, пневмониями, а также средними и тяжелыми формами ОРВИ. Только в Екатеринбурге каждый день выписывается по 50-100 человек.
Для пациентов с легкой или бессимптомной формой течения коронавируса созданы изоляционные площадки. Они помогают уменьшить нагрузку на систему здравоохранения города. Кроме того, туда могут быть направлены пациенты для долечивания, пока не будет получено два отрицательных результата теста. Кроме того, больше 1,6 тысяч человек на данный момент проходит лечение на дому.