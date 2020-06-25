В оперштабе рассказали нехватке мест в больницах Екатеринбурга для больных COVID-19

Однако там же заверили, что ситуация не вызывает опасений. Чтобы уменьшить на них нагрузку, пациенты отправляются на лечение в близлежащие города. При необходимости в городе будет развернут дополнительный коечный фонд.

Кроме того, в оперштабе заявили, что нельзя говорить об абсолютной загрузке, так как каждый день осуществляется выписка и прием новых пациентов с коронавирусом, пневмониями, а также средними и тяжелыми формами ОРВИ. Только в Екатеринбурге каждый день выписывается по 50-100 человек.