В России общее количество зараженных коронавирусом составляет почти 614 тысяч человек

В общей сложности число заболевших с самого начала пандемии составляет 613 994 человека.

За сутки по выздоровлению из больниц было выписано 6342 человек. Общее количество вылечившихся достигло 375 164 человека.

Кроме того, подтверждено еще 92 летальных случая. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 8605 человек.