В Свердловской области от коронавируса скончались больше 80 человек

Так, за минувшие сутки было подтверждено три летальных случая. Общее количество умерших составляет 82 человека.

В Свердловской области за сутки подтверждено 192 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных составляет больше 11,6 тысяч человек.