В Свердловской области от коронавируса скончались больше 80 человек
Сегодня, 13:06Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области число скончавшихся от коронавируса превысило 80 человек, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Так, за минувшие сутки было подтверждено три летальных случая. Общее количество умерших составляет 82 человека.
В Свердловской области за сутки подтверждено 192 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных составляет больше 11,6 тысяч человек.
Напомним, что в регионе режим самоизоляции был продлен до 29 июня. При выходе на улицу рекомендуется надевать маски, а также соблюдать социальную дистанцию.
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