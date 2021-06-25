Число смертей от отравления наркотиками возросло в Свердловской области

Число смертей от отравления наркотиками возросло в Свердловской области
Число смертей от отравления наркотиками возросло в Свердловской области
Сегодня, 13:29Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Число смертей вследствие отравления наркотическими веществами возросло в Свердловской области. Об этом рассказал главный нарколог региона Олег Забродин на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Специалисты прогнозируют, что число людей с наркологическими заболеваниями в течение ближайших четырех лет вырастет, пишет «Интерфакс».

Он рассказал, что несмотря на все усилия, ситуация сохраняется напряженная. Общая заболеваемость, по словам специалиста, снижается в течение нескольких лет. В среднем за год на 1,5-2%.

Одновременно мы видим рост первичной заболеваемости или впервые вовлеченных в употребление наркотиков лиц. Причем, в основном, это лица молодого возраста, говорит Забродин.

По его словам такая тенденция наблюдается из-за путей распространения наркотических веществ. Делается это, по его словам, через интернет и социальные сети, которые позволяют за небольшие деньги доставить вещество в любую точку мира.

Это очень пагубно влияет на нашу молодежь. Мы прогнозируем в ближайшие 3-4 года рост и общей заболеваемости наркологическими, наркоманическими расстройствами,отметил специалист.

Забродин подчеркнул, что с 2018 года число отравлений наркотиками в регионе растет. Так, в 2018 году было 216 отравлений, в 2019 — 252, в 2020 уже 450. В 2021 году уже по данным на первое полугодие зарегистрировано 216 отравлений. Специалист отмечает, что растет количество смертельных отравлений. Причиной является большая вовлеченность, чем ранее. Соответственно, растет и вероятность передозировки.

Оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по региону Елена Чернышева сообщила, что в 2021 году уже зарегистрировано более 1,6 тысячи преступлений, связанных с продажей наркотиков. Из незаконного оборота изъято 21 килограмм веществ, из них более 15 имеют синтетическое происхождение.

Свердловская областьнаркотикинаркотические вещества
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы