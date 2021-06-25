Число смертей от отравления наркотиками возросло в Свердловской области

Забродин подчеркнул, что с 2018 года число отравлений наркотиками в регионе растет. Так, в 2018 году было 216 отравлений, в 2019 — 252, в 2020 уже 450. В 2021 году уже по данным на первое полугодие зарегистрировано 216 отравлений. Специалист отмечает, что растет количество смертельных отравлений. Причиной является большая вовлеченность, чем ранее. Соответственно, растет и вероятность передозировки.