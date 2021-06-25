Из-за гроз, ливней и града штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области

О непогоде и возможных нарушениях в работе транспорта, дорожных служб и энергообъектов свердловчан предупреждает региональное МЧС.
По данным метеорологических служб, 25 и 26 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
Температура воздуха в предстоящие выходные дни установится на отметке +25 градусов в дневные часы и +17 градусов ночью.
Спасатели рекомендуют жителям принять меры безопасности и отказаться от дальних поездок и походов.
Напомним, предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях объявлено на четыре дня в Нижнем Тагиле. Смог продержится до вечера 28 июня.