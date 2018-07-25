Екатеринбурженка с опасным диагнозом родила двойню

21-летняя жительница Екатеринбурга находилась на 34-й неделе беременности, девушка ждала двойню. 22 ноября 2017 года она поступила в Екатеринбургский клинический перинатальный центр (ЕКПЦ) со рвотой, слабостью и головокружением. Врачи диагностировали у нее острую жировую дистрофию печени. По статистике, 20% беременных с таким заболеванием погибают, смертность плода в таких случаях имеет еще более высокий показатель.

В результате экстренной операции 22 ноября 2017 года у девушки родились два мальчика, сначала их выхаживали в детской реанимации роддома, а потом в неонатальной клинике.

23 ноября 2017 года молодая женщина без сознания была доставлена в ГКБ № 40. У нее прогрессировала почечная недостаточность, она была подключена к аппаратам, замещающим функции печени, почек и легких, девушка питалась через зонд. Благодаря новаторским методам лечения 10 декабря 2017 года молодая мама пришла в себя. 1 февраля 2018 года жительница Екатеринбурга смогла отправиться домой.