«Рифей» установит на фестивале в посёлке Антоновский четыре бункера для мусора
Сегодня, 16:43Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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По просьбе администрации Нижнего Тагила на фестивале в посёлке «Антоновский» будет установлено четыре восьмикубовых бункера для мусора. Обустроит их регоператор «Рифей».
«Рифей» поставит контейнеры безвозмездно и после мероприятия вывезет мусор.
Директор фестиваля Владислав Шадрин рассказал, что в предстоящие выходные на поляне соберутся около десяти тысяч человек — туристы, поэты и музыканты, в том числе с Дальнего Востока, Северных и Центральных регионов страны. По его словам, уборке мусора после мероприятия уделено особое внимание.
Туристы любят и оберегают лес. Обычно в воскресенье, после завершения фестиваля, мы собираем мусор в мешки и складываем в контейнеры. В понедельник проходит еще один субботник. И только потом сдаем территорию администрации поселка. Благодарим компанию «РИФЕЙ» за сотрудничество,рассказал Владислав Шадрин.
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