«Рифей» установит на фестивале в посёлке Антоновский четыре бункера для мусора

Директор фестиваля Владислав Шадрин рассказал, что в предстоящие выходные на поляне соберутся около десяти тысяч человек — туристы, поэты и музыканты, в том числе с Дальнего Востока, Северных и Центральных регионов страны. По его словам, уборке мусора после мероприятия уделено особое внимание.

Туристы любят и оберегают лес. Обычно в воскресенье, после завершения фестиваля, мы собираем мусор в мешки и складываем в контейнеры. В понедельник проходит еще один субботник. И только потом сдаем территорию администрации поселка. Благодарим компанию «РИФЕЙ» за сотрудничество,рассказал Владислав Шадрин.