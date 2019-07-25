Вячеслав Погудин назвал главные проблемы здравоохранения в Свердловской области
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, которого в июне выбрали почётным жителем Нижнего Тагила, прокомментировал рейтинг здравоохранения на Урале и Сибири по версии «Новых Известий». Он признал, что в области есть определённые проблемы, но рассказал и о развитии свердловской медицины.
Напомним, журналисты «Новых известий» собрали данные по нескольким показателям. Согласно им, Свердловская область вошла в пятёрку самых щедрых регионов на здравоохранение, но заняла низшие места по количеству врачей на душу населения и по смертности. При общем подсчёте всех факторов она заняла 12 место из 16 возможных.
Проблемы действительно есть, есть необходимость изменений, совершенствований и так далее, в том числе кадровый вопрос первичного звена. Главная проблема сейчас — в слабости организации и недостатке первичного звена, это кадровый вопрос. Я имею в виду персонал. Доступность и качество здравоохранения именно на первой линии соприкосновения с пациентом — это общая проблема, а не только нашего региона. Мы над этим работаем и не скрываем этого. И мы депутаты и главврачи — все осознают проблему и пытаются помочь. Скоро будем рассматривать бюджет на 2020 год, мы вновь будем приоритеты направлять в здравоохранение. На борьбу с онкологией, на первичное звено, на вопросы профилактики и диспансеризации. Туда впервые пошли очень большие деньги, чтобы решить все узловые проблемы. Сейчас мы депутаты Заксобрания берём на себя задачу по поручению президента оказывать на территории области реализацию национального проекта здравоохранения. Сейчас у нас создана группа депутатов, которые занимаются этим национальным проектом. Сегодня мы реально оцениваем, что доступность и качество ещё пока не устраивает людей. Есть целый ряд вопросов, которые нужно снять или выправить. Я очень обрадован, что в Нижнем Тагиле ряд поликлиник вошли в этот нацпроект. То есть, идёт изменение самих поликлиник, в том числе в сёлах, что очень важно. В этом году мы выслушивали вопрос о сельской медицине. И сейчас получили конкретные данные, что все сельские участки, где проблема стояла остро, где отсутствовали ФАПЫ, сейчас эта проблема практически решена. До конца года полностью будет снята проблема с отсутствием ФАПов в сёлах. Даже в сёлах от 100 человек,рассказал Вячеслав Погудин TagilCity.ru.
В то же время Погудин отметил медицинские успехи Свердловской области.
Наша область очень самодостаточная и сильна в плане здравоохранения. По Уральскому федеральному округу есть официальное определение, поддержанное профессиональным сообществом на уровне Минздрава России — Свердловская область в числе регионов с очень развитым здравоохранением. Есть факт, что в наш регион едут лечиться многие, в том числе из регионов, которые в рейтинге выше. У нас отлично развита трансплантология, офтальмология. Наша микрохирургия глаза сильнейшая в России. Современные и высокоэффективные операции по кардиохирургии и всему, что связано с сердечно-сосудистой проблемой, проводятся именно у нас в области. Отлично развита сфера в вопросах репродуктивного здоровья. Одним словом, целый ряд технологий, находящихся в Свердловской области прорывные. Область отлично получают поддержку в том числе материальную для дальнейшего развития. К примеру, областная станция, служба крови тоже в числе передовых и по технологиям, и по оснащенности. И сегодня стандарты, применяемые в этой службе на самом современном международном уровне,говорит депутат.
Также, как пример улучшения здравоохранения в области, он привёл медцентр в Нижнем Тагиле.
У нас присутствует целый ряд федеральных учреждений, а также сейчас отлично развиваются мощные негосударственные — например, госпиталь имени Тетюхина.
Напомним, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр появился в 2014 году. Его основатель Владислав Тетюхин продал акции ВСМПО-Ависма и вложил все вырученные деньги в строительство современного медцентра в Нижнем Тагиле. В апреле он скончался в возрасте 86 лет, а в июле на здании госпиталя появилась вывеска с его именем.