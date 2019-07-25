Вячеслав Погудин назвал главные проблемы здравоохранения в Свердловской области

Проблемы действительно есть, есть необходимость изменений, совершенствований и так далее, в том числе кадровый вопрос первичного звена. Главная проблема сейчас — в слабости организации и недостатке первичного звена, это кадровый вопрос. Я имею в виду персонал. Доступность и качество здравоохранения именно на первой линии соприкосновения с пациентом — это общая проблема, а не только нашего региона. Мы над этим работаем и не скрываем этого. И мы депутаты и главврачи — все осознают проблему и пытаются помочь. Скоро будем рассматривать бюджет на 2020 год, мы вновь будем приоритеты направлять в здравоохранение. На борьбу с онкологией, на первичное звено, на вопросы профилактики и диспансеризации. Туда впервые пошли очень большие деньги, чтобы решить все узловые проблемы. Сейчас мы депутаты Заксобрания берём на себя задачу по поручению президента оказывать на территории области реализацию национального проекта здравоохранения. Сейчас у нас создана группа депутатов, которые занимаются этим национальным проектом. Сегодня мы реально оцениваем, что доступность и качество ещё пока не устраивает людей. Есть целый ряд вопросов, которые нужно снять или выправить. Я очень обрадован, что в Нижнем Тагиле ряд поликлиник вошли в этот нацпроект. То есть, идёт изменение самих поликлиник, в том числе в сёлах, что очень важно. В этом году мы выслушивали вопрос о сельской медицине. И сейчас получили конкретные данные, что все сельские участки, где проблема стояла остро, где отсутствовали ФАПЫ, сейчас эта проблема практически решена. До конца года полностью будет снята проблема с отсутствием ФАПов в сёлах. Даже в сёлах от 100 человек,рассказал Вячеслав Погудин TagilCity.ru.