В Нижнем Тагиле еще у 20 жителей города был подтвержден COVID-19
Сегодня, 13:08Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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За сутки с 24 по 25 июля в Нижнем Тагиле было подтверждено еще 20 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В общей сложности инфекцией заразился с начала пандемии 1061 тагильчанин.
Напомним, ранее стало известно о том, что в больницах Нижнего Тагила около 450 человек проходят лечение от коронавируса.
В Свердловской области в общей сложности с начала пандемии зарегистрировано более 19,2 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
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