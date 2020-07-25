В России количество заболевших COVID-19 за время пандемии составило 806 тысяч человек
Сегодня, 12:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в России было подтверждено 5871 случаев коронавирусной инфекции, из них у 1471 человека заболевание протекает без выраженных симптомов, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности по стране зарегистрировано 806 720 случаев заражения.
Кроме того, за сутки подтверждено 146 летальных случаев. В общей сложности от инфекции за время пандемии скончались 13 192 человека.
Количество выписанных из больниц по выздоровлению от коронавируса составляет 8366 человек. Общее число выздоровевших составляет 597 140 человек.
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