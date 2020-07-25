В Свердловской области за сутки подтвержден еще 251 случай заражения коронавирусом

Самое большое число заболевших за сутки выявлено в Екатеринбурге. Там подтверждено 129 случаев случаев заболевания. Остальные случаи приходятся на другие города региона, в том числе 20 из них — Нижний Тагил.

Всего в регионе зарегистрировано 19 232 случая заражения коронавирусом.

Отмечается, что состояние 173 пациентов оценивается как тяжелое, из них 154 находятся в реанимации, в том число 76 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 658 человек.