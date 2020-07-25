В Свердловской области за сутки подтвержден еще 251 случай заражения коронавирусом
Сегодня, 12:58Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области за сутки с 24 по 25 июля подтвержден еще 251 случай заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Коронавирус
Самое большое число заболевших за сутки выявлено в Екатеринбурге. Там подтверждено 129 случаев случаев заболевания. Остальные случаи приходятся на другие города региона, в том числе 20 из них — Нижний Тагил.
Всего в регионе зарегистрировано 19 232 случая заражения коронавирусом.
Отмечается, что состояние 173 пациентов оценивается как тяжелое, из них 154 находятся в реанимации, в том число 76 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 658 человек.
Из больниц по выздоровлению выписано 416 человек, всего выздоровевших насчитывается 14 232 человека.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей