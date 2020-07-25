За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса скончались еще 11 уральцев

Напомним, в регионе за сутки подтвержден 251 случай заболевания коронавирусом, а общее число зараженных достигло 19,2 тысяч человек. Кроме того, из больниц по выздоровлению было выписано 450 человек, а всего выздоровели от инфекции 14,2 тысячи человек.