За минувшие сутки в Свердловской области от коронавируса скончались еще 11 уральцев
Сегодня, 13:02Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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Смертность в Свердловской области от коронавируса продолжает расти. Так, за последние сутки оперативный штаб региона подтвердил 11 летальных случаев.
Сюжеты: Коронавирус
Всего от инфекции скончался 231 человек.
Напомним, в регионе за сутки подтвержден 251 случай заболевания коронавирусом, а общее число зараженных достигло 19,2 тысяч человек. Кроме того, из больниц по выздоровлению было выписано 450 человек, а всего выздоровели от инфекции 14,2 тысячи человек.
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