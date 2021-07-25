Апелляционная жалоба тагильчан и требование президента РФ. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что региональные власти должны контролировать исполнение предприятиями подписанных соглашений о квотировании вредных выбросов в атмосферный воздух.
В ходе заседания президенту доложили, каким образом реализуются данные им поручения по вопросу исполнения предприятиями подписанных соглашений о квотировании.
Тагильский «Уралвагонзавод» начал поиск подрядчика для разработки проектной документации для рекультивации полигона жидких токсичных отходов в ГГО.
Работы проводятся по предписанию управления Роспотребнадзора от 27 декабря 2019 года. Разработать проектную документацию необходимо до 1 января 2023 года.
Также УВЗ собирается ликвидировать гидротехнические сооружения гидрозолоотвала теплоэлектроцентрали, которые использовал для складирования золы и шлака, образующиеся при сжигании в котлах каменного угля.
По этому поводу глава города Владислав Пинаев постановил провести в Нижнем Тагиле общественные обсуждения государственной экологической экспертизы по ликвидации законсервированных очистных сооружений.
Тем временем тагильчане создали прецедент: они обратились в суд с жалобами на выбросы с ЕВРАЗ НТМК. Наконец сами жители проявили инициативу и поддержали иск надзорных органов с требованием переселить жителей домов и владельцев садов в санитарно-защитной зоне комбината. Иск надзорных органов по жалобе на предприятие был проигран из-за отсутствия конкретных адресов зданий, которые нужно снести. В удовлетворении иска было отказано. Однако ведомство подало апелляцию и жители Нижнего Тагила также потребовали устранить жилые дома и садово-огородные участки в радиусе 1000 метров от границ предприятия.
В свою очередь жители Нижнего Тагила могут поддержать инициативу экологов России об установлении предприятиями санитарно-защитных зон, ужесточении контроля и публичности данных о выбросах.
Экологи требуют обязать по периметру этих зон поставить приборы измерения и учёта, которые будут постоянно мониторить состояние воздуха и публиковать эти данные в открытом доступе.