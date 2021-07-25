Об аномальном похолодании на Урале и в Сибири заявил Роман Вильфанд

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о несвойственном для данного времени года похолодании на Урале и Западной Сибири в начале следующей недели, сообщает Ура.ру.
С понедельника 26 июля по области будет вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры местами до +4…+6 градусов. Максимальная температура днем в период похолодания будет +17…+18 градусов, преимущественно без осадков.
Ранее Роман Вильфанд заявил, что самые жаркие дни ждут жителей Центральной России в конце июля — начале августа 2021 года.
Напомним, небольшой дождь и ветреная погода прогнозировались в выходные в Нижнем Тагиле.