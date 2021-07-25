Превышений ПДК не обнаружено: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 июля

25 июля во время коротких замеров воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5. Редакция TagilCity.ru произвела длительные замеры. О результатах читайте далее.

При текущих замерах показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,5. Вне прямого эфира мы сделали 20-минутные замеры диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода, показатели диоксида азота были 0,1. Такой результат не является превышением нормы ПДК 0,2мг/м3 Фото: tagilcity.ru Диоксид азота — желто-бурый газ с едким запахом, блокирующим дыхательные пути. В холодной среде не имеет цвета. Оказывает негативное воздействие на человека. В основном подвергаются опасности органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких. Также происходит изменение состава крови, уменьшается содержание гемоглобина. Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Напомним, во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин поручил властям регионов, проконтролировать исполнение подписанных соглашений предприятиями о квотировании вредных выбросов в атмосферный воздух. А тагильчане обратились в суд с апелляционной жалобой. Жители города требуют устранить жилые дома и садово-огородные участки в радиусе 1000 метров от границ ЕВРАЗ НТМК. Эко-итоги в Нижнем Тагиле. Апелляционная жалоба тагильчан и требование президента РФ. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

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