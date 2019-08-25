Похолодание и дожди придут в Нижний Тагил с 26 августа
Сегодня, 12:38Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 26 августа в Нижнем Тагиле ожидаются затяжные дожди, а температура воздуха упадёт до +10 градусов, сообщает Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 26 августа, будет дождливо. Днём воздух прогреется до +12 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +5 градусов.
27 августа синоптики дожди не прогнозируют, при этом небо останется облачным. Температура воздуха днём составит +13 градусов, ночью – +8 градусов.
Со среды дожди возобновятся и затянутся на всю оставшуюся неделю. Температура воздуха в эти дни будет от +9 до +12, ночью – от +6 до +9 градусов.
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