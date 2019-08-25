Похолодание и дожди придут в Нижний Тагил с 26 августа

В понедельник, 26 августа, будет дождливо. Днём воздух прогреется до +12 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +5 градусов.

Со среды дожди возобновятся и затянутся на всю оставшуюся неделю. Температура воздуха в эти дни будет от +9 до +12, ночью – от +6 до +9 градусов.