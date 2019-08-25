В Нижний Тагил пришёл грозовой фронт и град
Сегодня, 22:50Здоровье и экологияФото: Сообщество «Типичный тагильчанин»
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На Нижний Тагил пришли дожди, ветер и грозы, а также град. Фотографии были опубликованы жителями разных районов в паблике «Типичный тагильчанин».
Сюжеты: Нижний Тагил
В различных районах города вечером 25 августа были замечены облака необычные формы, которые предвещали наступление грозового фронта на Нижний Тагил. Помимо проливного дождя и грозы с ветром на город обрушился град. После того, как осадки прекратились, на небе появилась радуга.
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Напомним, синоптики обещали в воскресенье прохладную погоду, температуру воздуха до +17 градусов, небольшие дожди. Также по данным Гисметео, в начале недели в Нижнем Тагиле будет теплая, но дождливая погода.
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