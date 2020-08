Синоптики пообещали свердловчанам аномально теплую погоду

В Свердловской области в последние дни лета ожидается аномально теплая погода. Об этом рассказал главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, прогноз температуры на третью декаду месяца показывает, что местами температура будет выше примерно на два градуса, а где-то — на восемь. На Урале и в Поволжье в течение ближайших пяти дней столбики термометров будут показывать на четыре-шесть градусов выше нормы. В районе Екатеринбурга, Челябинской, Свердловской областей — даже на 8 градусов выше нормы. […] Это будет очень хороший конец лета,заключил Вильфанд. О возвращении тепла на территорию Среднего Урала в третьей декаде августа рассказывала и главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. По ее словам, воздух будет прогреваться до 26 градусов.

