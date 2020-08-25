Свердловской области за сутки выявлено 116 случаев COVID-19

На Екатеринбург приходится 36 случаев. Остальные заболевшие являются жителями 20 муниципалитетов, в том числе и Нижнего Тагила.
В общей сложности за время пандемии инфекцией заразились 24 598 человек.
Из больниц по выздоровлению выписано 86 пациентов. В общей сложности число выздоровевших составляет 19 626 человек.
Состояние 86 пациентов расценивается как тяжелое, из них 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 273 человека находятся в состоянии средней тяжести.
В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 966 189 человек. При этом 779 747 из них выздоровели, еще 16 568 скончались.