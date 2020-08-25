В Нижнем Тагиле вновь выявлено превышение концентрации формальдегида в воздухе

Напомним, ранее TagilCity.ru составило рейтинг наиболее опасных веществ, выбрасываемых в воздух Нижнего Тагила. В 2019 году формальдегида было выброшено четыре тонны. Разовая его ПДК составляет 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.