В Нижнем Тагиле вновь выявлено превышение концентрации формальдегида в воздухе

В Нижнем Тагиле вновь выявлено превышение концентрации формальдегида в воздухе

Сегодня, 13:40Здоровье и экологияPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле три дня подряд была превышена предельно-допустимая концентрация формальдегида в воздухе.

По данным ФБГУ «Уральское УГМС», с 21 августа 13.00 по 24 августа 07.00 было зафиксировано превышение максимальной концентрации формальдегида в воздухе. Так, индекс составил 1,7 ПДК.

В этот период тагильчане жаловались на серый туман, затянувший город.

Воздух Нижнего Тагила
Photo:Андрей Волегов

Напомним, ранее TagilCity.ru составило рейтинг наиболее опасных веществ, выбрасываемых в воздух Нижнего Тагила. В 2019 году формальдегида было выброшено четыре тонны. Разовая его ПДК составляет 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.

Одними из источников выбросов являются «Уралхимпласт» и ЕВРАЗ-НТМК. Первое предприятие выбросило за 2019 год 3,6 тонны формальдегида, а второе — 396 килограммов.

Как правило, формальдегид используется при изготовлении пластмасс. Его воздействие способно вызвать отек гортани, бронхит, пневмонию, рак кожи, онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Кроме того, вещество способно провоцировать мутации плода в утробе матери.

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