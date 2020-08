В Нижнем Тагиле вновь выявлено превышение концентрации формальдегида в воздухе

В Нижнем Тагиле три дня подряд была превышена предельно-допустимая концентрация формальдегида в воздухе.

По данным ФБГУ «Уральское УГМС», с 21 августа 13.00 по 24 августа 07.00 было зафиксировано превышение максимальной концентрации формальдегида в воздухе. Так, индекс составил 1,7 ПДК. В этот период тагильчане жаловались на серый туман, затянувший город. Воздух Нижнего Тагила Photo: Андрей Волегов Напомним, ранее TagilCity.ru составило рейтинг наиболее опасных веществ, выбрасываемых в воздух Нижнего Тагила. В 2019 году формальдегида было выброшено четыре тонны. Разовая его ПДК составляет 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3. Одними из источников выбросов являются «Уралхимпласт» и ЕВРАЗ-НТМК. Первое предприятие выбросило за 2019 год 3,6 тонны формальдегида, а второе — 396 килограммов. Как правило, формальдегид используется при изготовлении пластмасс. Его воздействие способно вызвать отек гортани, бронхит, пневмонию, рак кожи, онкологические заболевания дыхательной системы, ЖКТ и простаты. Кроме того, вещество способно провоцировать мутации плода в утробе матери. Топ самых ядовитых веществ с предприятий Нижнего Тагила

