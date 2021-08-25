Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 августа

Короткие замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты производились в прямом эфире Instagram при температуре воздуха + 23 градуса и юго-восточном ветре со скоростью два метра в секунду, по их итогам уровень диоксида азота поднимался до 1,2 мг/м3.
Вне эфира корреспондент TagilCity.ru сделал 20-минутные замеры пяти-веществ загрязнителей, значения диоксида азота были 0,1 мг/м3. Такой результат не является превышением ПДК — 0,2 мг/м3.
Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.
Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.