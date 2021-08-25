Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 августа

Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 августа
Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 августа
Сегодня, 16:28Здоровье и экологияАзиз КеримовФото: TagilCity.ru
В среду 25 августа редакция TagilCity.ru осуществляла замеры воздуха у вокзала в Нижнем Тагиле в 10:30. По итогам 2-минутных замеров результаты диоксида азота были 1,2 мг/м3.

Короткие замеры диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты производились в прямом эфире Instagram при температуре воздуха + 23 градуса и юго-восточном ветре со скоростью два метра в секунду, по их итогам уровень диоксида азота поднимался до 1,2 мг/м3.

Вне эфира корреспондент TagilCity.ru сделал 20-минутные замеры пяти-веществ загрязнителей, значения диоксида азота были 0,1 мг/м3. Такой результат не является превышением ПДК — 0,2 мг/м3.

Фото:tagilcity.ru

Каждый день редакцией TagilCity.ru проводятся прямые эфиры в Instagram, в которых транслируются замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
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