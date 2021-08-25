Свердловчане исчерпали собственные запасы воды. Челябинская область придёт на помощь

Из-за аномальной жары в Екатеринбурге заканчивается вода. Чтобы жизнь уральской столицы оставалась на прежнем уровне, в мэрии приняли решение подключиться вновь к Нязепетровскому водохранилищу в Челябинской области.

О необходимости переходит на другую ветку водоснабжения рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Практика подключения к «соседям» уже имеется – каждый раз, когда собственные водные ресурсы екатеринбуржцев иссякают, ЕМУП «Водоканал» задействует Челябинские водохранилища. Одна из причин того, что воды почти не осталось – это аномальная жара без осадков, которая установилась на Урале этим летом. В прошлом году задействовать «запасной вариант» решили только в начале октября. В 2021 – на месяц раньше, с первого сентября. В предыдущие годы резервные ресурсы использовали в ноябре-декабре, пишет Znak.соm Основным источников водоснабжение Екатеринбурга являются Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища. Однако из-за лесного пожара в районе горы Волчихи было принято решение черпать воду для тушения огня из этих водоёмов. В связи с этим уровень воды снизился до 61 и 56 процентов соответственно. Напомним, площадь пожаров в Свердловской области на 25 августа составляет уже больше пяти тысяч гектаров.

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