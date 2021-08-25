Свердловчане исчерпали собственные запасы воды. Челябинская область придёт на помощь

Свердловчане исчерпали собственные запасы воды. Челябинская область придёт на помощь
Свердловчане исчерпали собственные запасы воды. Челябинская область придёт на помощь
Сегодня, 15:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Из-за аномальной жары в Екатеринбурге заканчивается вода. Чтобы жизнь уральской столицы оставалась на прежнем уровне, в мэрии приняли решение подключиться вновь к Нязепетровскому водохранилищу в Челябинской области.

О необходимости переходит на другую ветку водоснабжения рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Практика подключения к «соседям» уже имеется – каждый раз, когда собственные водные ресурсы екатеринбуржцев иссякают, ЕМУП «Водоканал» задействует Челябинские водохранилища.

Одна из причин того, что воды почти не осталось – это аномальная жара без осадков, которая установилась на Урале этим летом. В прошлом году задействовать «запасной вариант» решили только в начале октября. В 2021 – на месяц раньше, с первого сентября. В предыдущие годы резервные ресурсы использовали в ноябре-декабре, пишет Znak.соm

Основным источников водоснабжение Екатеринбурга являются Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища. Однако из-за лесного пожара в районе горы Волчихи было принято решение черпать воду для тушения огня из этих водоёмов. В связи с этим уровень воды снизился до 61 и 56 процентов соответственно.

Напомним, площадь пожаров в Свердловской области на 25 августа составляет уже больше пяти тысяч гектаров.

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