Смог накроет Свердловскую область 25 и 26 сентября

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Предупреждение о смоге будет действовать в Свердловской области 25 и 26 сентября.
Предупреждение о НМУ было объявлено 24 сентября, однако на протяжении еще двух дней оно будет оставаться в силе.
Синоптики предупреждают о первой степени опасности. НМУ перестанут действовать вечером в среду, 26 сентября, сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.
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