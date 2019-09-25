Жителей Нижнего Тагила приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Сегодня, 25 сентября, с 16.00 до 19.00 пройти тестирование можно на территории привокзальной площади. 26 сентября с 16.00 до 19.00 экспресс-лаборатория будет работать в ТРЦ «Кит». 27 сентября пройти проверку на ВИЧ можно в ТЦ «Гороскоп» в аналогичное время.