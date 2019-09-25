Жителей Нижнего Тагила приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Сегодня, 12:26Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле в сентябре продолжает проходить экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 25 сентября, с 16.00 до 19.00 пройти тестирование можно на территории привокзальной площади. 26 сентября с 16.00 до 19.00 экспресс-лаборатория будет работать в ТРЦ «Кит». 27 сентября пройти проверку на ВИЧ можно в ТЦ «Гороскоп» в аналогичное время.
Результаты тестирования будут готовы в течение 15 минут, точность результата — 99,8%.
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