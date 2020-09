Жителей Нижнего Тагила ожидает теплая солнечная погода 26 и 27 сентября. Данная информация размещена на сайте GISMETEO.

В субботу столбики термометров поднимутся днём до +16 градусов, ночью до +7. Погода будет солнечной, осадков не ожидается. Ветер западный, два-три метра в секунду. Днём в воскресенье также ожидается +16 градусов, а ночью +8. Солнечно, без осадков. Ветер западный, шесть-семь метров в секунду, с порывами до семи метров в секунду. Напомним, синоптики обещали уральцам «бабье лето» в конце сентября. Синоптики снова пообещали «бабье лето» на Урале

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter