В Екатеринбурге открылся референсный центр диагностики рака

В Екатеринбурге открылся референсный центр диагностики рака

Сегодня, 21:10Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В рамках национального проекта «Здравоохранение» на базе Свердловского областного онкодиспансера открылся Референсный центр морфологической диагностики, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Турков лично ознакомился с новейшим оборудованием и поговорил с патоморфологами, которые теперь могу в режиме реального времени помогать пациентам по всей области в интерпретации морфологических исследований.

Создание специализированной системы телепатологии позволит врачам областных и городских больниц дистанционно получать заключения более опытных экспертов-патоморфологов без необходимости пересылки стекол и блоков с исследуемым материалом. А значит, для жителей отдаленных городов Свердловской области онкологическая помощь станет доступнее,поделился Сергей Турков.

Теперь в центре морфологической диагностики имеются новые цифровые сканеры и линейки оборудования для изготовления стекол гистологических препаратов. Планируется, что ежегодно специалисты смогут анализировать 15 тысяч исследований.

Создание центра позволит с большей точностью отбирать данные о заболеваемости и смертности, внедрить единые стандарты патоморфологических исследований для всех медицинских учреждений области, а также создать региональный информационный архив гистологических исследований злокачественных новообразований.

Совместно с коллегами Сергей Турков также проверил работу нескольких центров и вручил правительственные награды «Отличник здравоохранения» определенным сотрудникам: врачу-радиотерапевту Элеоноре Петреневой, заместителям главного врача Дмитрию Емельянову и Вячеславу Шаманскому и руководителю радиотерапевтической службы Дмитрию Бенциону.

Напомним, в Екатеринбурге здание бывшего высшего артиллерийского командного училища на улице Щербакова планируют перепрофилировать под военный госпиталь.

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