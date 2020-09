В Нижнем Тагиле выявлено 15 случаев заражения COVID-19 за сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Общее количество заразившихся за время пандемии 1 784 человек. За сутки в Свердловской области выявили 137 случаев заражения, 106 человек находятся в реанимации, из них 56 подключены к аппаратам ИВЛ. В общей сложности в регионе подтверждено 28 436 случаев заболевания коронавирусом, 21 455 пациентов выписали. От инфекции скончались 589 заразившихся. Количество случаев COVID-19 в Свердловской области достигло почти 28,5 тысячи человек

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter