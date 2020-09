В России за сутки с 24 на 25 сентября выявлено 7 212 случаев COVID-19, пишет оперштаб Свердловской области.

Из медицинских учреждений выписали 4 317 пациентов. Зафиксировано 108 летальных случаев. Было проведено 374 тысячи тестов. В общей сложности выявлено 1 136 048 случаев заболевания коронавирусом в стране, выписано 934 146 человек. Общее количество скончавшихся от инфекции составляет 20 056 больных.

