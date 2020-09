В Свердловской области первые добровольцы поставили прививки от коронавируса

Первые добровольцы, которыми оказались уральские медики, привились от новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб Свердловской области.

Тестовая партия вакцины, разработанная центром имени Гамалеи, недавно поступила в регион. Главный хирург Екатеринбурга, кандидат медицинских наук Алексей Столин и заведующая приемным отделением городской больницы в Верхней Пышме Лидия Лодочникова первыми поставили прививки. Столин прокомментировал ситуацию, отметив, что «победить» коронавирус можно лишь двумя способами: переболеть и дать организму выработать соответствующие антитела, либо более, по мнению врача, прогрессивным способом — приобрести искусственный иммунитет. Первая фаза клинических испытаний прошла и результаты опубликованы. Объективных факторов, чтобы бояться, нет,подчеркнул Столин. Лодочникова поддержала коллегу, добавив, что врачи ждали вакцину, поскольку прививаться необходимо. Примечательно, что вакцина двухфазовая, поэтому через три недели вакцинированным будет поставлена вторая прививка. До этого же момента наблюдать за самочувствием добровольцев будут их коллеги из больниц, в которых трудятся врачи. Напомним, 21 сентября в аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир». Однако препарат оказался пока не востребован в некоторых регионах. Спроса нет. Как в Свердловской области продают лекарство от коронавируса

