Лидером по числу загрязнений водоемов в России стала Свердловская область

В реках находили превышение уровня марганца, взвешенных веществ, меди, цинка и нефтепродуктов, данное исследование провела платформа «Инфраструктура научно-исследовательских данных» (ИНИД).
Согласно отчету Росгидромета, экстремальные загрязнения было зафиксировано почти ежемесячно. Чаще всего страдали реки Исеть и Патрушиха на территории Екатеринбурга, Чусовая под Первоуральском, Северушка, Тура, Салда, Нейва, Пышма, Нижний Тагил.
На втором месте по загрязненным водоемам - Московская область. Там начитано 3772 загрязнения, из них 49 экстремальных. Третье место принадлежит Мурманской области, там зафиксировано 2248 загрязнений. На четвертом месте - Челябинская область. Пятое место у Нижегородской области.
Напомним, после появления «масляного пятна» в акватории реки Патрушиха в Екатеринбурге начата проверка Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры.