Теплая погода сменится заморозками до - 4 в Нижнем Тагиле

Теплая погода сменится заморозками до - 4 в Нижнем Тагиле
Теплая погода сменится заморозками до - 4 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:35Здоровье и экологияФото: Flickr
В Нижнем Тагиле в ближайшие сутки похолодает до минус 4 градусов ночью. Местами по области возможно понижение температуры до — 5 градусов.

Синоптики предупредили о похолодании в ближайшие сутки в Нижнем Тагиле. Ночью 25 сентября столбик термометра опустится до отметки в минус 4 градуса, а по Свердловской области — до -5 градусов. Днём 26 сентября будет ненамного теплее — воздух прогреется до +7 градусов, утром возможны туманы, преимущественно без осадков. Ночью пройдёт небольшие дожди. Ветер обещают юго-восточный со скоростью до 8 метров в секунду.

На территории Свердловской области продолжает действовать предупреждение о смоге — неблагоприятные метеорологические условия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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