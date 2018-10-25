Свердловская область стала лидером по количеству почетных доноров
Сегодня, 14:47Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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В Свердловской области проживают около 30 тысяч почетных доноров. Этот показатель самый высокий по всей России.
Об этом рассказал на свой странице в соцсети депутат Государственной думы Андрей Альшевских. По словам чиновника, он узнал об этом, когда изучал документы федерального бюджета.
Следом за Уралом идет Московская область, где проживают 28 тысяч доноров. На третьем месте – Нижегородская область с показателем 26,6 тысячи человек, пишет «Комсомольская правда».
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