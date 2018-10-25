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Свердловская область стала лидером по количеству почетных доноров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область стала лидером по количеству почетных доноров

Сегодня, 14:47Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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