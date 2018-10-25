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Уровень заболеваемости ВИЧ и туберкулезом снизился в Нижнем Тагиле в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hospital illness information internet laptop man 1430845 pxhere.com

Уровень заболеваемости ВИЧ и туберкулезом снизился в Нижнем Тагиле в 2018 году

Сегодня, 20:20Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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