Уровень заболеваемости ВИЧ и туберкулезом снизился в Нижнем Тагиле в 2018 году
В Нижнем Тагиле снизился уровень заболеваемости ВИЧ на 13% и туберкулезом на 3%.
Врачи отмечают снижение заболеваемости ВИЧ, туберкулезом, а также сифилисом. Тему профилактики соцзначимых инфекционных заболеваний в мэрии города обсуждали специалисты 25 октября.
Заведующая филиалом ГБУЗ СО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниями» Оксана Каргаполова, рассказала, что в 2018 году увеличилось количество обратившихся в медучреждение ВИЧ-инфицированных тагильчан – 62%.
Также Оксана Каргаполова отметила, что необходимо проводить активную профилактическую работу среди молодого поколения, поскольку молодежь начинает раннюю половую жизнь.
Кроме того, представители промышленных предприятий рассказали о профилактике заболеваемости среди работников, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.