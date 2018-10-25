Уровень заболеваемости ВИЧ и туберкулезом снизился в Нижнем Тагиле в 2018 году

Врачи отмечают снижение заболеваемости ВИЧ, туберкулезом, а также сифилисом. Тему профилактики соцзначимых инфекционных заболеваний в мэрии города обсуждали специалисты 25 октября.

Заведующая филиалом ГБУЗ СО «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниями» Оксана Каргаполова, рассказала, что в 2018 году увеличилось количество обратившихся в медучреждение ВИЧ-инфицированных тагильчан – 62%.

Также Оксана Каргаполова отметила, что необходимо проводить активную профилактическую работу среди молодого поколения, поскольку молодежь начинает раннюю половую жизнь.