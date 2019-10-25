МЧС предупреждает свердловчан об усилении ветра

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По сообщению МЧС, 26 октября, в Свердловской области ожидается шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.
Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по номерам 101 или 112.
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