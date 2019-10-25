«Реформа трещит по швам». Жители Нижнего Тагила просят пересмотреть нормативы ТКО

Подписи общественникам помогали собирать неравнодушные к проблеме люди. Жители города требуют восстановить рабочую группу по вопросам связанных с отходами и пересмотреть нормативы накопления ТКО. Активистка движения Надежда Журавлева сообщила TagilCity.ru, что люди всё ещё приносят обращения. Также она отметила, что несанкционированные свалки фиксируются, например, в карьерах и в садах, раздельного сбора мусора нет и устраняют его точечно.

По всем фронтам реформа трещит по швам. Она не реализуется в области, я предполагаю, что и в других такая же ситуация, поделилась активистка.