«Реформа трещит по швам». Жители Нижнего Тагила просят пересмотреть нормативы ТКО
Сегодня, 25 октября, общественники движения «Тагил за перемены» отправили в мэрию Нижнего Тагила обращение с подписями тагильчан.
Подписи общественникам помогали собирать неравнодушные к проблеме люди. Жители города требуют восстановить рабочую группу по вопросам связанных с отходами и пересмотреть нормативы накопления ТКО. Активистка движения Надежда Журавлева сообщила TagilCity.ru, что люди всё ещё приносят обращения. Также она отметила, что несанкционированные свалки фиксируются, например, в карьерах и в садах, раздельного сбора мусора нет и устраняют его точечно.
По всем фронтам реформа трещит по швам. Она не реализуется в области, я предполагаю, что и в других такая же ситуация, поделилась активистка.
Напомним, с начала этого года в России стартовала национальная экологическая реформа, в рамках которой проводятся мероприятия с ТКО. В Свердловской области кураторами выступили три оператора. Мусором в северной части, в том числе в Нижнем Тагиле, занимается компания «Рифей». С начала года она ликвидировала 111 несанкционированных свалок. За 10 месяцев было вывезено 5,5 тысяч кубометров отходов. Также регоператор в 17 северных муниципалитетах Свердловской области установил 1 479 новых контейнеров, в том числе в Нижнем Тагиле. Региональная энергетическая комиссия постановлением № 93 от 28 июня 2019 года установила единые нормативы ТКО для многоквартирных и индивидуальных жилых домов.