В Челябинске продавалась колбаса с вирусом африканской чумы свиней
Сегодня, 09:13Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Внеплановые выездные проверки надзорных органов организованы в Челябинске после обнаружения в магазинах колбасы с вирусом африканской чумы свиней, пишет ТАСС.
Минсельхоз изъял из оборота колбасу «Бутербродная», производителем является компания «Итера» из Калужской области. Общий вес изъятой продукции — 285,6 килограмма.
АЧС — вирусная болезнь свиней, которая характеризуется лихорадкой, посинением кожи и излияниями крови во внутренних органах Переносчиками заболевания являются животные. В организм вирус может попасть через раны, пищу и слизистые оболочки.
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