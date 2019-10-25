В Нижнем Тагиле падает заболеваемость туберкулёзом
Сегодня, 16:15Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле за последние три года упала заболеваемость туберкулёзом, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
За девять месяцев 2019 года выявлено 163 случая вновь заболевших, этот показатель на 18% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала заместитель главного врача ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» Алина Бойцова.
Однако при этом растёт количество случаев посмертного выявления туберкулёза. По мнению Бойцовой, это происходит из-за низкого качества профосмотров и нежелания жителей проходить диспансеризацию.
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