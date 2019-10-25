В Нижнем Тагиле падает заболеваемость туберкулёзом

За девять месяцев 2019 года выявлено 163 случая вновь заболевших, этот показатель на 18% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала заместитель главного врача ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер № 3» Алина Бойцова.