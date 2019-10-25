В Нижнем Тагиле за 10 месяцев ликвидировали 111 несанкционированных свалок

С несанкционированных свалок за 10 месяцев вывезено более 5,5 тысячи кубометров отходов. Официально в городе, согласно реестру регоператора, зарегистрировано 129 мест несанкционированного размещения ТБО. Информация о несанкционированных свалках поступает, в том числе, и от горожан, так, неравнодушные жители прислали 47 сообщений.