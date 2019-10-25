В Нижнем Тагиле за 10 месяцев ликвидировали 111 несанкционированных свалок
Сегодня, 10:36Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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С начала года в Нижнем Тагиле убрали 111 несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ».
Сюжеты: Нижний Тагил
С несанкционированных свалок за 10 месяцев вывезено более 5,5 тысячи кубометров отходов. Официально в городе, согласно реестру регоператора, зарегистрировано 129 мест несанкционированного размещения ТБО. Информация о несанкционированных свалках поступает, в том числе, и от горожан, так, неравнодушные жители прислали 47 сообщений.
Регоператор проводит проверку каждого сообщения, выезжая по указанным в обращении координатам. В случае обнаружения незаконных свалок измеряются их границы, рассчитывается объем отходов и устанавливается владелец земельного участка.
Затем «Рифей» уведомляет собственника о необходимости очистить участок. Если собственник самостоятельно не убирает мусор, очистку территории от отходов проводит регоператор.
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