В Новоуральске зафиксирована вспышка пневмонии. Отменены массовые мероприятия
Сегодня, 11:43Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Вспышка пневмонии зафиксирована в Новоуральске. Из-за этого на время осенних каникул школьников отменены все массовые мероприятия, пишет портал Е1.
В некоторых образовательных учреждениях раньше срока начались каникулы, детей отправили по домам уже 24 октября. Кроме того, местный кукольный театр отменил спектакли. Об отмене мероприятий сообщается и в других учреждениях культуры. Меры приняты в целях недопущения распространения заболевания.
Напомним, об увеличении случаев заболеваемости пневмонией ранее сообщалось и в Нижнем Тагиле. Однако ситуация находится под контролем, речи о вспышке заболевания не идет.
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