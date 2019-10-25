В Новоуральске зафиксирована вспышка пневмонии. Отменены массовые мероприятия

В некоторых образовательных учреждениях раньше срока начались каникулы, детей отправили по домам уже 24 октября. Кроме того, местный кукольный театр отменил спектакли. Об отмене мероприятий сообщается и в других учреждениях культуры. Меры приняты в целях недопущения распространения заболевания.