«Новые известия»: Кто виноват в экологических проблемах России и что с ними делать?

Образовавшейся экологической проблемы недостаточно для преобразования недовольства населения в массовый протест. Нужен веский повод и наказание виновных. "Новые известия" разбирались, кто виноват в экологических проблемах и что с ними делать.

Корень проблемы В целом, у каждой экологической проблемы можно найти исторически сложившуюся причину. При Советском союзе преобладал принцип главенства человека над природой. Нет никакого смысла разбирать проблемы или преимущества старой власти обсуждать уже смысла нет, однако, следует осознать, что быстро реорганизовать предприятия в «зеленый» режим и уменьшить вред окружающей среде не представляется возможным. Тем не менее с распада союза прошло 30 лет, из них 20 прожито в стабильности, а 12 прошло с момента мирового кризиса и шесть с введения западных санкций. А в результате только удивление из-за лопнувшей дизельной бочки и постоянные объявления режима черного неба то в Красноярске, то в Челябинске. Мнение экспертов Директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе в Greenpeace России Иван Блоков рассказал, что об ужесточении стандартов начали задумываться и реализовывать лишь в 80-х годах. До 2007 года ситуация с экологией в России постепенно улучшалась. Но после 2009 года обстановка начала развитие в обратном направлении. Свою роль сыграло уже новое производство. В начале девяностых было принято постановление, по которому предприятия были обязаны предоставлять план приведения загрязняющих выбросов к экологическим нормативам. Почти все некрупные предприятия привели свои выбросы к нормативам, но промышленные гиганты и просто крупные организации этого не сделали. Могу только предположить, что здесь вмешались связи в административном ресурсе, благодаря которым выдаются разрешения. Ничем не отличается ситуация в Норильске. За четверть века можно построить любое предприятие, а у нас за это время не смогли привести к норме выбросы. Это ошибка в управлении, считает Иван Блоков. Бездействие властей: почему нарушители избегают ответственности Как говорится, «все равны перед законом, но некоторые «ровнее». Чем крупнее организация, тем ей больше дозволено. В Нижнем Тагиле санитарная зона определена только у одного предприятия. Остальные, несмотря на наивысший класс опасности, работают вообще без таковой. Возле нее строились жилые дома и инфраструктура. Встает вопрос, почему региональные власти не могут ничего сделать с такими объектами, владельцы которых считают себя хозяевами регионов? Свое мнение на это счет высказала кандидат политических наук, доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман. Власти региона находятся между двух огней. С одной стороны это риск протестов, которые могут подпортить репутацию любому губернатору. Шиес, например, обезглавил три региона: республику Коми, Архангельскую область и Ямало-ненецкий автономный округ. С другой стороны, промышленники поддерживаются на федеральном уровне и масштабы такого бизнеса выходят за пределы региона. Если начать конфликт с ними, то можно нажить себе высокопоставленных врагов, которые могут нанести вред карьере. Ведь цель губернатора — беспроблемно пересидеть свой срок, ни во что не вляпаться и уехать в Москву, говорит политолог. Иван Блоков привел примеры, когда власти региона всё-таки смогли навести порядок с экологией в подвластном субъекте. В Ханты-мансийском автономном округе более 200 тысяч тонн нефти загрязняло реку Обь. Местная, не федеральная, природоохранная служба начала хорошо работать. Она сократила перенос нефти водами реки более чем в 20 раз. Вода стала чище за 10-12 лет. Они занимались взысканием ущерба, получали очень высокие зарплаты. Хорошо развита и система поощрений за добросовестную работу. Было еще Нижний Новгород и Томская область, но, как правило, система терпит крах после ухода конкретного руководителя,говорит эксперт. Получается, что при желании местные власти всё-таки могут решить проблему с экологией, вот только его не возникает из-за чиновников, которые мечтают только об улучшении условий своей жизни. Как пишут в одном из Telegram-каналов, предприниматели могут даже не выстраивают схему лоббирования своих интересов. Как такового лобби в России нет. Есть личные договоренности и чемоданчики из кожи. Из этого и вытекают основные причины протестов — недоверие властям, прямому игнорированию мнений граждан и коррупционными сделками, пишет Telegram-канал «Выводы на чистоту». Как заставить крупные предприятия обратить внимание на природу Ситуация складывается безвыходная. 25 лет почти никто из крупных предприятий не модернизировал производство, а сейчас и вовсе сложно подобрать аргументы для чего им это делать, тем более это лишит их части дохода. Эксперты расходятся во мнениях как заставить промышленников повернуться лицом к экологическим проблемам. Специалисты «Greenpeace» считают, что необходимо усилить надзор, внести изменения в законы и повысить штрафные санкции. У нас разное отношение, в зависимости от типа организации. Например, к заведению общепита совсем не так относятся как к заводу, а должны — одинаково. Это видно и по принятым решениям суда. В законе есть лазейки, но если бы соблюдалось действующее законодательство, то ситуация складывалась бы намного благоприятнее. В западных странах все нормативы соблюдаются. У бизнесменов и мысли не возникает как-либо обойти или нарушить закон. Проще вложиться в модернизацию производства, чем платить огромные штрафы или сесть за решетку. А у нас штраф за несанкционированные акции протеста в десятки раз превышает наказание за вред окружающей среде. Если на руководителя предприятия с миллиардными оборотами накладывают штраф в 20 тысяч рублей, то это ничего не меняет, считает директор департамента «Greenpeace». Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов придерживается другого мнения. Штрафы тут не помогут. Дело в применении уже имеющейся меры, которая могла бы решить проблему. Дело в том, что по текущему законодательству, после неоднократных нарушений, суд может приостановить производство на какой-либо срок, к примеру, три месяца. Есть прецедент: на Урале одно из предприятий не имело вообще никакой защиты от вредных выбросов. Не было фильтров, да они даже на учет не встали как объект, угрожающий окружающей среде. Как только производство встало, руководители внезапно зашевелились. А штрафы можно назначать бесконечно — не поможет, говорит Бурматов. Автор Telegram-канала «Выводы на чистоту» указывает на проблему недоверия и зрелости общества. Важно, чтобы бизнес почувствовал груз ответственности перед собой и людьми. Чтобы между предпринимателями и государством было доверие. Общество живет по принципу «лучше сегодня ты умрешь, а я завтра». Поэтому загрязнение окружающей среды не очистить реформами. Это вопрос здоровья всего народа, внутренней зрелости, до которой еще далеко, думает автор. Есть еще одна мера, против которой пока нет противодействия. Благодаря договоренностям бизнеса с жадными чиновниками, появился способ, к которому всё чаше прибегают промышленники: нежелательные нормативы можно отменить. В 2015 году, по данным федерального казначейства, собрано около 30 миллиардов рублей за плату на выброс отходов. А вот в прошлом году эта сумма снизилась до 13 миллиардов. Загрязнение не уменьшилось, но оплата снизилась более чем в два раза. Произошло это потому, что прекратилось взимание платы в двойном размере за образование отходов в арктической зоне. Это выгодно уже конкретным предприятиям, я бы даже сказал только одному. В три с лишним раза поднята норма концентрации формальдегида, предельно допустимая концентрация метилмеркаптана была поднята в 660 раз. Таким образом, без объяснений, нормы были подняты выше порога чувствительности людей, рассказывает директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе в Greenpeace России Иван Блоков. Представители законодательной власти считают, что проблема не в самих законах, а в трудности их принятия, реализации и денежного обеспечения. Они жалуются на препятствия, создаваемые представителями исполнительной власти. Закон о квотировании выбросов и применении сводных расчетов пылился на полке с 2016 года. Мы всеми правдами и неправдами добивались его принятия, противостояли лоббированию промышленников. А в итоге Министерство природы сдвигает сроки, в которые должны быть проведены расчеты квот на выбросы предприятий. По нашему мнению, это прямой срыв национального проекта «Экология»! Кроме того, средства, положенные по проекту «Чистый воздух», просто не выделяются. В этом году в регионы не ушли ни рубля, а в следующем расходы на данную статью сократят. Федеральная исполнительная власть просто оставила регионы и им теперь приходится самостоятельно справляться со своими проблемами. 12 городов, отмеченных указами президента, больше всего страдают от этого, говорит председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Россия погружается в отходы и это надолго Таким образом, в стране образовался ряд поясов экологических угроз: Урал с его горнодобывающей, металлургической и химической промышленностью, а также северные территории с разливами нефтепродуктов, военными радиоактивными отходами и экономией на модернизации предприятий - площадь то большая, а населенность низкая. В ближайшее время не следует ожидать ясного неба, зеленой травы и кристально чистой реки. В первую очередь скажется упущенное время. Придется заново отстраивать промышленность и разрабатывать утилизацию опасных отходов. А самая большая проблема - никто и не хочет ничего менять. Как в Красноярске, где губернатор имеет подвязки с крупными лесопромышленниками. В таких ситуациях совпадают интересы власти и бизнеса, но идёт в разрез с интересами природы и граждан. Это означает, что самые сильные и массовые протестные акции, на почве экологических проблем, ожидают нас в будущем.

