Онкологическое отделение хирургической службы городской больницы № 40 в Екатеринбурге перепрофилируют под лечение пациентов с COVID-19, сообщает Е1.RU.

В региональном оперативном штабе говорят, что отделение временно перепрофилируют для приема неотложных пациентов с острой хирургической патологией и подозрением на коронавирус. Именно для этой категории пациентов сейчас требуется специализированная хирургическая помощь. Плановую онкологическую помощь, не требующую немедленного вмешательства, будут оказывать в других больницах Екатеринбурга. Напомним, в Екатеринбурге под лечение пациентов с COVID-19 отдали травматологическую больницу № 36. В Екатеринбурге под COVID-19 отдали главную травматологическую больницу

