За минувшие сутки в России зарегистрировано 16 710 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии выявлено 1 513 877 заболевших россиян в 85 регионах страны. За сутки по выздоровлению из больниц выписали 7 704 человека, всего выздоровели 1 138 522 пациента. Зафиксировано 229 летальных случаев за сутки, с начала пандемии от инфекции скончались 26 050 человек.

